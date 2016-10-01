Meral Akşener: AKP'nin avukatlığını yapmak Bahçeli'ye mi düştü?

Uzun süre MHP'nin genel başkanı olmak için mücadele veren, 15 Temmuz sonrası ihraç edilen Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ağır ifadelerle eleştirdi. "Çıkıyor Semih Yalçın AKP'ye eleştiride bulunan CHP'li bir vekile had bildiriyor. Bunun dışında beklemeyin hiç" diyen Akşener, "AKP'liler, MHP'nin yaptığı savunmaları yapamıyor. AKP'nin avukatlığını yapmak MHP Genel Başkanı'na mı düşmüş" tepkisini gösterdi.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ’ın hazırlayıp sunduğu 'Başkent Ankara' programına konuk olan Akşener'in açıklamalarından satır başları:

Soğuk savaş döneminde ülkelerde komünist rejimler, sosyalist rejimler vs. vardı. Bu gruplar birbirlerini beslerlerdi. Biz onları ideolojik bir yan yanalık olarak görürdük. Şimdi sultancı rejimler diye kavram oluştu. Sultancı rejimler de birbirini destekliyor.

Lozan, Türklerin görüşlerini Batı'ya kabul ettiren bir belgedir. Ben Lozan'a yapılan bu kirletmenin arkasında sultancı rejimlerin olduğunu görüyorum.

Lozan'da ne yapılabilirdi? O günkü koşullarda daha fazla ne yapılabilirdi?

En çok itiraz ettikleri şey Musul'dur. Evet, orada bir kayıp söz konusudur ama Hatay alınmıştır. Bunun dışında Osmanlı'dan kalan borçlar büyük problemdir. Kapütülasyonların kaldırılması olmazsa olmazdı. Lozan'da en önemli konu Misak-ı Milli ile birlikte ekonomik bağımsızlıktı. Kurucularımız da Lozan'la bu bağımsızlığı en iyi şekilde kazanmıştır. Lozan'ın kurucu belge olma niteliği ne olursa olsun yok olamaz.

ByLock denen programın birçok milletvekilinde olduğu da tartışılıyor. Şimdi benim FETÖ'cüm, onun FETÖ'cüsü denip AKP kendi milletvekillerini ayırıyor mu? Gerçekten FETÖ'nün tamamı soruşturulacaksa AKP diye parti kalmaz diyorlar. Sizin görüşleriniz nelerdir?

Kendi içlerini temizlemeleri zor olduğu için gündem değiştiriyorlar. Bir iş adamı orada okul yaptırmış. Kişinin söylediği şu: "Vali aradı, bakan aradı, devleti temsil eden herkes beni aradı ve okul yapmamı istedi. Ben bunu yaptıktan sonra 'neden yaptın?' diye FETÖ'cü dendi.

"Darbenin siyasi ayağı kimdir derhal açıklanmalı"

Yurtta Sulh Komitesi kimdir açıklanmalıdır. Hava Okulları, Harp Akademileri, GATA'yı kapattılar. Darbenin komitesi kimdir? Bu işin siyasi ayağı kimdir? Derhal açıklanmalıdır.

Zaman Gazetesi, Bugün Gazetesi veya Sızıntı dergisine üyeliğiniz var mı? Varsa ne zamandan beri? Sizin veya ailenizin Bank Asya'da hesaplarınız var mı? ByLock kullandınız mı? soruları başta olmak üzere 11 soru soruldu.

Ben buradan sizin aracılığınızla tüm AKP üyelerine soruyorum:Bu sorulan sorulardan hepsine hayır diyebilir misiniz?Bizim arkadaşlarımız tüm bu sorulara 'hayır' demesine rağmen, Kerim Çoraklık tutuklandı.

"Birimiz düşerse diğerimiz kalkar"

Kamuoyunda bazı gazeteci kimliği taşıyan kişiler, ellerinden hiçbir belge olmamasına rağmen "darbe gerçekleşseydi şunlar başbakan olacaktı" diye haber yaptılar. Neden bu darbenin Cumhurbaşkanları, başbakanları söylenmiyor?

Darbe gecesi saat 01.00'de "Meral Akşener darbenin başbakanıdır" açıklamasının nedeni bulunmalıdır. Dalgayı indiremedikleri için dalganın üzerindeki kişiyi vuruyorlar, bana ateş ediyorlar. Fırsattan istifade acaba ateş edip sörfün üzerindekileri düşürebilirler mi bunu düşünüyorlar. Fakat biz katiyen düşmeyiz. Birimiz düşerse diğerimiz kalkalar.

"AKP'nin avukatlığını yapmak

MHP Genel Başkanı'na mı düşmüş?"

MHP'nin GATA'yla ilgili sesi çıkmıyor?Çıkıyor. Semih Yalçın AKP'ye eleştiride bulunan CHP'li bir vekile had bildirdi. Bunun dışında beklemeyin hiç. Çıkarlarsa Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la araları bozulur. AKP'liler, MHP'nin yaptığı savunmaları yapamıyor. AKP'nin avukatlığını yapmak Bahçeli'ye mi düştü?

Genel Merkez'in ihraçlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Aydın İl Başkanımız bir açıklama yaptı, "Partimizi mahkemelere düşürdüler" dedi. Hemen akabinde il yönetimini görevden ihraç ettiler.Biz inşallah önce partimizde, sonra ülkemizde huzuru hayata geçireceğiz. MHP'nin içindeki bu muhalefet hareketinin ne kadar önemli olduğunu göstereceğiz.

Kayyum atamalarında MHP'ye AKP'li DSP'li İl Başkanları atanması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Partimizin içinde iç barışı sağlıyorlar kayyuma atayarak. Bizde adam kalmadı herhalde, Yenikapı kapı ruhunu MHP üzerinden yaşıyorlar.MHP Genel Başkan Yardımcısının Akit TV'de benim ihraç edilmemle ilgili programa katıldı. Orada sunucu MHP Genel Başkan Yardımcısına dedi ki; "Kasım'da bir seçim olacağı, sizin de iktidar ortağı olacağınız söyleniyor" dedi. Bu alay etmektir. Ben 37 il gezdim. 37 ilde de aynı şeyi söyledim ve çok alkış aldım. "Partimizi AKP'nin arka bahçesi yaptırmayacağım" dedim. Bu yüzden ihraç edildim.

"Cerablus operasyonu sarpa sardı"

Kasım ayı içerisinde yeni bir kalkışmadan bahsediliyor. Siz bunca yılın devlet tecrübesiyle bu duruma ne diyorsunuz?

Böyle bir durum söz konusu olabilir mi?Bu hadise FETÖ üzerinden yürüyorsa, darbe teşebbüsü gibiyse yani, asker üzerinden bakarsak böyle bir tehdit görülmüyor. Suriye'de çarpışan bütün askerlerimize Allah'tan kolaylık diliyorum. Ama sarpa sardığına dair bilgiler geliyor. Yeniçağ'dan takip ettiğim kadarıyla bir sarpa sarma hali var. Yani orada ne durumda olduğumuz belli değil.

Ayrıca bu darbenin üst akıl meselesi unutuldu gitti. Birinin bunu açıklaması lazım.

AKP'nin kendi içersindeki FETÖ'cüleri temizleyebilmek için Mart sonunda veya Nisan başında bir erken seçimden bahsediliyor. Çünkü Büyükşehir Başkanları var, Milletvekilleri var. AKP kulislerinden bir seçim yapıp bunlardan temizlenmeye dair talep var. Siz bu konuyla ilgili ne diyorsunuz?

OHAL'in enfekte ettiği alanlar var. Yöneticileri mutlu edebilir fakat halkın arasında mutsuzluklar hakim. Önce FETÖ için ihbar edin dediler. Sonra imzasız mektuplarla büyük sorunlar yaşadık. Çok şükür ki bu sorun düzeltildi.Darbe teşebbüsünün olduğu zamanlarda anket firmalarına göre AKP oylarını artırmıştı. Son verileri görmedim fakat sahadan aldığım beğenilerin ve oy oranlarının aynı şekilde olmadığı yönünde.Benim tanıdığım Cumhurbaşkanı katiyen Nisan ayında erken seçim yaptırmaz.Bu liderleri anayasa değişikliğine ikna edeceklerdir. Yerel seçimleri 2017 Kasım ayına almak için. Bunu belki genel seçimlerle birleştirip yaparlar fakat öncelik yerel seçimlerdir.

"MHP'deki mücadelem sürecek"

5. partiyle ilgili söylentiler dönüyor. Bu iddialarla ilgili ne söylemek istersiniz?

Eğer bir parti kurmak söz konusu olsaydı, bu işlemi yapardık. Biz bu yola, ne ben, ne arkadaşlarım, MHP'de hazır fırsatımız varken, zamanımız varken kurultay isteyelim, Genl Başkanlığı alalım gibi bir yolla çıkmadık ki. 2 milyonun üzerinde oy kaybedildi. PKK'lı teröristlerin gerisinde kalındı. MHP'nin bu ülkeyi yönetecek, iktidar olacak potansiyeli olduğuna bizler ve halk inandık. MHP'deki mücadelem sürecek. Ankara'da hakimler var diyorum, bizim kurultayımız yapılacak. Sayın Bahçe artık "FETÖ'cü" diyemeyecek hakimlerle karşı karşıya kalacaktır, buna inanıyorum.Ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum: Semih Yalçın'ın, "bu bir Bahçeli sözüdür" diye lafı var. Ben Bahçeli'nin bu sözünü yerine getirmesini talep ediyorum.

"Ben partiden ayrılsam tosun keserler"

Bahçeli kongreyi yapmazsa başka bir alternatifiniz var mı?

Biz 4 arkadaş bir araya geldik, imza toplamaya devam ediyoruz. Fakat mesele imza değil. Mesele mahkeme. Biri bu partiden ayrıldığında ilk 15 gün sağlam bir linç kampanyası oluyor, 15 gün sonra bir sessizlik oluyor, sonra can ciğer oluyorlar. Tuğrul Türkeş buna en iyi örnektir. Ben parti kursam partiden gittim diye tosun keserler. Ben bugüne kadar kimseyi yarı yolda bırakmadım. Ülkücülerle de hiç inatlaşmadım. Devlet Bahçeli şimdi Ülkücülerle inatlaşıyor.

Anadolu'da şehir şehir gezerken "Başbakan olacağım" sözünüz çok tutmuştu. Bu sözü OHAL koşullarında yeniden diyor musunuz?

Milliyetçi Hareketin bir başbakan çıkaracağına inanıyorum. Ben veya başıma bir şey gelmedi buradan başka bir arkadaş çıkar. Evet biz başbakan olacağız. Ve Allah'ın izniyle Telafer'de, Kerkük'te, Musul'da, Uygur Özerk bölgesinde, Tuzhurmatu'da, nerede bir Müslüman Türk zulüm görüyorsa onların arkasında duracak, hakikatle yüzleşmiş bir iktidar kuracağız.