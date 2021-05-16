Meral Akşener: AK Parti'nin selpak siyasetine izin vermeyeceğiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP hükümetine 'selpak siyaseti' benzetmesiyle tepki gösterirken, "Devlet yönetimine olan güveni yerle yeksan eden Ak Parti iktidarının, milletimizin umutlarını, memleketimizin kaynaklarını kullanıp atmasına izin vermeyeceğiz..." ifadesini kullandı. Akşener'in paylaştığı videoda, söz konusu 'selpak siyaseti'ne ilişkin de "Kendi elleriyle imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'ni; Bir grup azınlığı tatmin etmek için yine kendi elleriyle fesheden siyaset... Uçan ekonomi masallarının kahramanı olan damadını; Batan ekonomi gerçekleriyle yüzleşince paketleyen siyaset" denildi.

Akşener, Twitter hesabından paylaştığı videoyla AKP'ye tepki gösterirken, şu ifadeleri kullandı:

"Selpak siyaseti anlayışıyla;

Değerlerin içini boşaltan,

Kurumları istikrarsız hâle getiren,

Devlet yönetimine olan güveni yerle yeksan eden Ak Parti iktidarının,

Milletimizin umutlarını, memleketimizin kaynaklarını kullanıp atmasına izin vermeyeceğiz..."

Akşener'in paylaştığı video "Ak Parti'nin katkılarıyla. Değerleri, kurumları ve insanları kullanıp atan siyaset, 'selpak siyaseti'" sözleriyle başlarken, "Kendi elleriyle imzaladığı İstanbul Sözleşmesi'ni; Bir grup azınlığı tatmin etmek için yine kendi elleriyle fesheden siyaset... Uçan ekonomi masallarının kahramanı olan damadını; Batan ekonomi gerçekleriyle yüzleşince paketleyen siyaset" denildi.