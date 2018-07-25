Meral Akşener adaylık için 'kesin' kararını verdi

T24

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu yaptığı seçimli kurultay çağrısının ardından aldığı 'aday olmama' kararından vazgeçmedi.

Kişisel Twitter hesabından bir açıklama yapan Akşener, "Değerli dava arkadaşlarım, kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" dedi. Akşener, açıklamasına şöyle devam etti:

"Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim.

"Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tam"

"Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır.

"Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum."

Ne olmuştu?

24 Haziran seçimlerinde beklentilerin altında oy alan İyi Parti’deki ‘Neden başarısız olduk’ tartışması, Genel Başkan Meral Akşener’in seçimli kurultay çağrısı yaparak aday olmayacağını açıklamasına kadar gitti.

Çok sayıda partili, kararının ardından MHP'den ayrılan bir grup arkadaşı ve geçmişte siyaset yaptığı merkez sağ kökenli isimlerle 25 Ekim 2017'de İyi Parti'yi kuran Akşener'in evinin önünde eyleme başladı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımıcısı Lütfü Türkkan aracılığıyla pazartesi akşamı partililerden 72 saat süre isteyen Akşener, ‘kesin’ kararını çarşamba günü açıkladı ve aday olmama yönündeki fikrini değiştirmediğini söyledi.

24 Haziran seçimlerine, Millet İttifakı’yla birlikte giren İyi Parti, 43 milletvekiliyle parlamentoda temsil imkanı bulmuştu. Ancak Akşener'in oyunun partisinin altında kalması partide ‘iç tartışmayı’ başlatmış ve bazı partililer genel başkanlarını ‘başarısızlıkla’ suçlamıştı.

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