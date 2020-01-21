Meral Akşener: Acil bir seçimi görmüyorum

Erken seçim tartışmalarını değerlendiren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, acil bir seçim olacağını düşünmediğini söyledi.

Antalya'da temaslarda bulunan Akşener, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?" paylaşımını hatırlatması üzerine, "Benim bilgim yok. İki gündür nefes almadan çalışıyorum. Arkadaşımız hangi bilgiye dayanarak, hangi veriye dayanarak böyle bir beyanda bulundu, onu bilmiyorum.



Benim kendi okumamı söylüyorum. Biz demokrasiyi içselleştirmeye çalışan bir siyasi partiyiz. İnsanlar fikirlerini bağımsız bir şekilde ister sosyal medyada olsun, ister kurumlarımızın içinde olsun belirtiyorlar. Lütfü Bey'in belki buna yönelik bir öngörüsü vardır. Benim öngörüm, acil bir seçimi görmüyorum" dedi.

"Ağalar artık aranıza gelmiyor"

Demre Belediyesi'ne geçen Meral Akşener, burada yaptığı konuşmada, halkın sorunlarını dinlemeye geldiğini ve haziran ayı sonuna kadar Türkiye'deki tüm büyükşehirleri gezmeyi hedeflediğini belirterek, "Maalesef siyasetçi sizden koptu. Ağalar aranıza gelmiyor. Şimdi ben gezeceğim, arkasından onlar gelecek. Ben ilçe ilçe, esnaf esnaf gezeceğim.



Mecbur kalacaklar, onlar da gelecek. Antalya'nın ilçelerinden aldığımız her tavsiyeyi, her talebi, her bilgiyi önce Meclis'e taşıyacağız. Milletvekillerimiz soru önergeleriyle, araştırma önergeleriyle kamuoyuna, milletimizin bilgisine taşıyacak, milletimizin tamamının duymasını sağlayacak" diye konuştu. (DHA)