T24-

Maden işçisi olan eşi Sebahattin İpekdal ile birlikte aynı zamanda hayvancılık da yapan 1 çocuk annesi Döndü İpekdal’ın, 2 yıl önce Nebioğlu Beldesi’nde düzenlenen bir festivalde gördüğü sırtında kalp işaretine benzeyen leke bulunan inek dikkatini çekti. İpekdal çifti, Terziler Köyü’nde buldukları sahibinden ineği 2 bin liraya satın aldı. Döndü İpekdal, 2 yıldır gözü gibi baktığı, şu anda 4 yaşında olan ‘Ela’ adını verdiği inek için, eniştesi Bayram Akkuzu’nun da önerisiyle geçen 30 Ocak’ta internette ilan verdi. İnternet sitesindeki ilanda, ‘Meraklısına, sırtında kalp resmi bulunan sütlü inek’ yazısı ile birlikte ineğin fotoğrafına da yer verildi.Toplam 4 büyükbaş hayvanı bulunan Döndü İpekdal, kalp işareti bulunan ve 1.5 ay sonra 4’üncü kez doğuracak olan ineğini evinin bahçesinde otlatıp gözü gibi bakıyor. İnternetteki ilanın ardından 100’ün üzerinde kişinin ineği almak için aradığını anlatan Döndü İpekdal, “Ben aslında satmak istemiyorum. Hayvanlarıma çocuk gibi özen gösterip, bakıyorum. Ama Ela’ya sırtındaki kalp işaretinden dolayı çok ilgi oldu. Eniştem de bu işleri bildiği için internette ilan verdi. İyi bir paraya satabilirsek, daha fazla hayvan alıp yetiştirebiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu. İpekdal, günde 25 kilo süt veren ineğini 20 bin lira veren olursa satacağını söyledi.İnternetteki ilanın büyük ilgi gördüğünü belirten Bayram Akkuzu ise, “İlanı şu ana kadar yaklaşık 40 bin kişi okumuş. Ciddi anlamda almak isteyenler çıktı. En ciddi teklifi bir çiftlik sahibi yaptı. 15 bin lira verdi. Ama biz baldızımla istişare ettik ve kabul etmedik” dedi.