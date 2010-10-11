Meraklısına Dijital Fotoğrafçılık kitabı Doğan Kitap'tan çıktı

T24- Fotoğraf meraklıları için yepyeni bir kılavuz raflarda! Julie Adair King ve Serge Timacheff "Dijital Fotoğrafçılık for Dummies" serisine bir yenisini daha ekledi.





Amatör olarak fotoğraf çeken ve hobisini biraz daha profesyonelleştirmek isteyenlere işin tüm sırlarını adım adım anlatan bir kılavuz kitap: "Meraklısına Dijital Fotoğrafçılık".







Kitabın yazarları alanlarının en iyileri: Julie Adair King, Canon ve Nikon profesyonel fotoğraf makinelerinin rehber kitaplarının ve "Dijital Fotoğrafçılık" serisi kitaplarının tamamının yazarı, Serge Timacheff ise "Uluslararası Eskrim Federasyonu" resmi fotoğrafçısı, foto muhabir.



Doğan Kitap etiketi ile çıkan rehber kitap tamamen renkli, fotoğraflı, adım adım örnekli anlatımlı.



Kitap toplam 14 bölümden oluşuyor, dijital fotoğraf makineleri ile fotoğraf çekiminin tüm detayları kitapta bulunabilir: yaygın hataların düzeltilmesi, önemli ipuçları, çekilen fotoğrafların bilisayara aktarımı ve paylaşımı gibi konular kitabın bir çok başlığından sadece bir kaçı.



Dijital makineler ile en iyi fotoğrafı çekmeyi hedefleyenlere hitap eden rehber kitap; fotoğrafta kaliteyi yükselterek verimliliği arttırmayı, fotoğraf çekmeyi eğlenceli hale getirmeyi amaçlayanlara yol gösteriyor.



Fotoğraf çekmenin temel adımlarını en basit şekilde anlatan kitapta yanlış pozlama, kırmızı göz, renk, ışık ve pozlama hataları gibi sorunlara pratik çözümler de sunuluyor.







Kitapta anlatılan diğer konular ise şöyle: hareketli sahneleri çekme ipuçları, flaş kullanma teknikleri, ışıklandırma hileleri ve daha iyi kompozisyonu kurabilme sırları.



Dijital fotoğrafları kullanmak için çekilen fotoğrafların bilgisayar ortamına aktarılması, burada düzeltmeler yapılması ve fotoğrafların internet üzerinden paylaşımı kitabın genişçe yer verdiği konulardan.



Kitapta bilgisayar ortamında düzeltmelerin nasıl yapılacağı, photoshop programlarının pratik kullanım yolları ve "camera raw", "jpeg" gibi dosya formatlarının ne anlama geldiğini anlatan bilgiler de yer alıyor.



Ayrıca rehber kitabın geniş çaplı bir sözlüğü de bulunuyor.



Dijital Fotoğrafçılık for Dummies'in verdiği pratik bilgiler şöyle:

İyi seçin- sizin için en uygun fotoğraf makinesi hangisi, daha iyi fotoğraflar çekmeniz için gereken ekipman ve yazılımlar neler,

Hazırlanın- fotoğraf makinenizi çekime hazırlayın,

Dili öğrenin- bütün o dijital fotoğrafçılık terimlerini ve kafanızı karıştıran kısaltmaları kolay anlaşılır açıklamalar ile öğrenin,

Kontrolü ele alıp güven kazanın- gelişmiş fotoğraf makinesi kontrolleri ile alan derinliği, pozlama ve odaklanma konularını nasıl yöneteceğinizi öğrenin,

Görüntülerinizi yönetin- görüntülerinizi bilgisayara kolayca aktarın ve dijital hafızalarınızı tehlikeden koruyun.





