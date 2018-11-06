Meraklı zihinler Beyoğlu'nda buluştu

İSTANBUL, (DHA)- Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Meraklı Zihinler Bilim Şenliği” başladı. Etkinliğe katılan yüzlerce öğrenci çeşitli deneyler yaparak eğlenerek öğrendi.

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından TÜBİTAK’ın desteğiyle gerçekleştirilen Bilim Şenliği Taksim Meydanı’nda düzenlendi. Şenlikte; aynaların sonsuz dünyasından DNA izolasyonuna, mikroskop incelemelerinden organ diseksiyonuna, robot tasarımından uzay küresine kadar birçok atölye çalışması ile deneyler çocuk ve gençlerle buluştu.

İstanbul’da yapılan ilk büyük çaplı bilim şenliği olma özelliğini taşıyan “Meraklı Zihinler Bilim Şenliği”nin açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, geleceğin bilim insanları olmak isteyen öğrencileriyle birlikte deneyler yaparak onların heyecanına ortak oldu.

“KİMYA VE FİZİK İNSANIN HER ANINDA VAR”

İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi 14 yaşındaki Furkan Küçükbayrak, yaptığı deneyi anlattıktan sonra bilimin insan yaşamı için önemini anlattı. Küçükbayrak, “Kimyanın ve fiziğin insanın her anında olduğunu fark ettikten sonra bunu yorumlamak insanın çok hoşuna gitmeye başlıyor. İlerleyen zamanlarda kimyada fizikte bir yerlere gelerek değerlendirmek istiyorum. Bugün burada çok güzel bir festival düzenleniyor. Öğrenciler geliyor ve pek çok deney yapabiliyor. Herkes buraya gelip bir bakmalı, eminim buradaki stantlar herkesin hoşuna gidecek” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER YAŞAYARAK ÖĞRENDİ

Deneylerin öğrencilerin yaşayarak öğrenmesine katkı sunduğunu belirten öğretmen Deniz Duman, “Soyut kavramları somutlaştırarak daha kalıcı hale getiriyoruz” dedi.

Fen Bilgisi Öğretmeni Elvin Gökalp, “Bizim amacımız TÜBİTAK 4007’de öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak. Çocuklarımıza bu merak tohumunu ektiğimiz zaman onların bunu geliştireceğine inanıyoruz. Burada basit deneyleri yaptırarak ilgilerini bilime çekmeye çalışıyoruz” dedi.

Bilimin insan için büyük önem arz ettiğini kaydeden 11 yaşındaki Mert Çay, “Bilim sayesinde dünyamız gelişiyor. Hiç bilinmeyen hastalıklara çare bulunuyor. Çocukların hayal gücü gelişiyor. Bu yüzden bilim çok önemli” şeklinde konuştu.

“GELECEK BİLİMDE”

“Bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bir çağdayız” diyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Önemli olan öğrencilerimizi bilime, teknolojiye, inovasyona yönlendirebilmek. Gelecek bilgisayarda, sanayide. Bu tür etkinlikler hem bizi hem gençlerimizi heyecanlandırıyor. Çünkü gelecek bilimde” diye konuştu.

Şenlik, yarın da devam edecek.