Yeni iPad 4 kat daha hızlı

T24- Apple’ın tüm dünyada merakla beklenen son ürünü iPad3 dün görücüye çıktı. San Francisco’daki tanıtımı milyonlarca teknoloji meraklısı izledi. iPad3’ü, şirketin efsane CEO’su Steve Jobs’un ölümü sonrası yerine geçen Tim Cook tanıttı.



Amerikan bilgisayar grubu Apple, daha iyi görüntü kapasitesine sahip yeni iPad tabletini tanıttı. San Francisco’da düzenlenen ve Londra’nın da video konferans aracılığıyla katıldığı tanıtımda, son iPhone modellerinde de bulunan ”retina display” özellikli, çok daha fazla piksel ve daha çok çözünürlüğe sahip ekranı bulunan iPad3 gösterildi.

Sanal klavyesinde yeni bir ”mikrofon” tuşu bulunan tablet bilgisayar, 4G hücresel telefon şebekesiyle uyumlu olacak. Yeni iPad’de ayrıca İngilizce, Fransızca, Almanca ve Japonca bir yazdırma programı da bulunuyor.

Kamerası da 5 megapiksele yükseltilerek daha iyi hale getirilen iPad3, yüksek çözünürlüklü video çekebiliyor.

Apple, tanıtımda ayrıca internet bağlantılı televizyon segmentindeki varlığını pekiştirmek amacıyla geliştirdiği basitleştirilmiş bir arayüze sahip yeni Apple TV kutusunu da sundu.

iPad3’ün en büyük özelliği 2048x1536 piksel Retina Display çözünürlüğüne sahip olması. Home tuşu yerinde kaldı. 16 Mart’ta ABD’de piyasaya çıkacak ürünün fiyatı 499-829 dolar arasında

Yeni iPad'in özellikleri

- iPad 2'ye göre dört kat daha yüksek piksel

- A5X çipli çift çekirdekli işlemci,

- HDTV 1080 piksel video kayıt özelliği,

- Arkasında 5 mega piksel iSight kamera,

- 2048 x 1536 piksel ekran çözünürlüğü.

- Maksimum 72 mbps 4G LTE (kablosuz hızlı veri transferi).

- Arka panelde aydınlatma,

- Apple tasarımı ISP,

- Hibrit IR filtresi,

- 4G ile 9 saat batarya ömrü,

- 9.4 mm kalınlık,

- 0,630 gram ağırlık.