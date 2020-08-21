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Merakla beklenen Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nde Covid-19 vakası; çekimler durduruldu

21 Ağustos 2020 16:58

BluTV'nin merakla beklenen Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin setinde Covid-19 vakası çıktı. Dizinin çekimleri durduruldu.

tv100’ün haberine göre, Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı, Boran Kuzum ve Miray Daner'in de buluştuğu dizinin setinde büyük panik yaşandı.

İlk dört bölümünün çekimleri tamamlanan dizinin yönetmeninin de aralarında olduğu ekipte birkaç kişinin Koronavirüs pozitif çıktığı öğrenildi.

Dizinin çekimlerine ara verildi. Dizide yer alan oyunculara da test yapıldığı bildirildi.

 

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