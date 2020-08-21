Merakla beklenen Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nde Covid-19 vakası; çekimler durduruldu

tv100’ün haberine göre, Nejat İşler'in başrolünde yer aldığı, Boran Kuzum ve Miray Daner'in de buluştuğu dizinin setinde büyük panik yaşandı.

İlk dört bölümünün çekimleri tamamlanan dizinin yönetmeninin de aralarında olduğu ekipte birkaç kişinin Koronavirüs pozitif çıktığı öğrenildi.

Dizinin çekimlerine ara verildi. Dizide yer alan oyunculara da test yapıldığı bildirildi.