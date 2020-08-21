Merakla beklenen Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nde Covid-19 vakası; çekimler durduruldu

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="news-spot">BluTV'nin merakla beklenen Saygı-Bir Ercüment Çözer Dizisi'nin setinde Covid-19 vakası çıktı. Dizinin çekimleri durduruldu.</div>\n<div class="news-aut-share top _flex _jcsb _aic">\n<div class="left _flex _aic">\n<div class="author _flex _aic">\n<div class="news-full-info">\n<div class="news-meta _flex _aic">\n<p>tv100’ün haberine göre, <strong>Nejat İşler'</strong>in başrolünde yer aldığı, <strong>Boran Kuzum </strong>ve<strong> Miray Daner'</strong>in de buluştuğu dizinin setinde büyük panik yaşandı.</p>\n<p>İlk dört bölümünün çekimleri tamamlanan dizinin yönetmeninin de aralarında olduğu ekipte birkaç kişinin Koronavirüs pozitif çıktığı öğrenildi.</p>\n<p>Dizinin çekimlerine ara verildi. Dizide yer alan oyunculara da test yapıldığı bildirildi.</p>\n<div class="_plugin plugin-wrapper related-plugin border">\n<div class="plugin-wrapper-inner"> </div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>