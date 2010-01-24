Merakla beklenen düğün

T24- Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen Demet Akalın ve Önder Bekensir’in düğününde en çok merak edilen konu, Akalın’ın eski sevgilisine mesaj atıp atmadığıydı.

Foto Galeri İçin Tıklayınız





Yılın merakla beklenen, Demet Akalın ile Önder Bekensir’in düğünü, önceki akşam Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşti. Demet Akalın, Tuvana Büyükçınar imzalı gelinliği ile nikah masasına otururken, Önder Bekensir’in damatlığı Vakko imzası taşıyordu. Çiftin yakın dostlarının ve birçok ünlü ismin katıldığı gecede, Demet Akalın-Önder Bekensir çifti tarafından hazırlanan birçok sürpriz de konuklara eğlenceli anlar yaşattı.





Düğün töreninde, ENBE Orkestrası sahne alırken, eğlence gecenin geç saatlerine kadar sürdü.Eski eşi Oğuz Kayhan’a, Önder Bekensir’le evlenmeden birkaç gün önce, “Dön, hemen vazgeçeyim” şeklinde mesaj attığı iddia edilen Demet Akalın, “Düğün günü bu tür haberlerin çıkması, keyfimi kaçırdı. Ne diyeyim, bunları yapanları Allah’a havale ediyorum. Ben çok mutluyum, mutlu bir beraberlik yaşıyorum ve en kısa zamanda anne olmayı panlıyorum. Dolayısıyla hiçbir şey umurumda değil. Ama artık evli bir kadınım, bir haber yapılırken biraz daha özen istemek sanırım hakkım” dedi.





Düğünden Ayrıntılar

Düğün alanına giden yolun, çiftin fotoğraflarıyla süslü olması da düğünün hoş ayrıntılarındandı.Ayrıca, çiftin isimlerinin özel olarak işlendiği halılar, kristal mumlarla süslenen gümüş varak ve kristal nikah masası dikkat çekti.Düğünde bir de misafirlerin yazması için anı defteri hazır edilmişti. Demet Akalın ve Önder Bekensir çiftinin misafirleri için de bir hediyesi vardı.Çiftin, misafirleri için hazırlattıkları smokinli tişörtleri de hediye olarak dağıtıldı.