Merakla beklenen dizi, ilk bölümde yayından kaldırıldı

Geçtiğimiz hafta Çocuklar Duymasın'ın yerine Kanal D'de ekrana getirilen 'Hayat ve Diğerleri' dizisi ilk bölümde yayından kaldırıldı. Dizinin ilk 5 bölümünün hazır olduğu fakat yayın gününün bilinmediği belirtildi.

Televizyoncu İrfan Şahin’in sahibi olduğu 1441 Yapım’ın imza attığı ve Poyraz Karayel'le çıkış yakalayan Celil Nalçakan'ın başrolünü oynadığı dizinin ilk bölümü reytinglerde beklentiyi karşılayamadı.

Bunun üzerine yayınına bir hafta ara verilen 'Çocuklar Duymasın'ı yeniden pazar akşamına alındı. İlk 5 bölümü hazır olan 'Hayati ve Diğerleri'nin yayınına ise ara verildi.

Yayın tarihi bilinmiyor

Medyatava'nın haberine göre, öte yandan dizinin elde kalan 5 bölümü yayınladıktan sonra kaldırılacağı ya da yaz aylarında devam edeceği iddiası da gündeme geldi. Ancak dizinin yapımcısı İrfan Şahin, "Şu anda yayında değiliz. Dizinin durumuna eldeki 5 bölümü yayınlandıktan sonra karar vereceğiz. Ancak henüz dizinin yayın tarihini biz de bilmiyoruz" açıklamalarında bulundu.