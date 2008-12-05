Merakla beklenen 2 film vizyona girdi

4 yeni film gösterimde

Cem Yılmaz’ın vizyona çıktığı dönem gişe rekoru kıran filmi “GORA”nın devamı yeni filmi “A.R.O.G.” vizyona girdi. Bir önceki filmin ana karakteri “Arif”in yeni maceralarının beyazperdede gösterileceği bu yapımı, Ali Taner Baltacı ile Cem Yılmaz yönetti. Cem Yılmaz, Özge Özberk, Zafer Algöz, Ozan Güven, Nil Karaibrahimgil ve Metin Keçeci’nin rol aldığı filmde, G.O.R.A gezegeninden Komutan Logar’ın zaman makinesiyle bir milyon yıl öncesine gönderdiği Arif’in Taş Devri’ndeki maceraları anlatılıyor.“Kurtlar Vadisi” dizisinin “devrimci jargonu” ve “Nalet olsun içimdeki insan sevgisine” repliğiyle tanınan “Muro” karakteri sinema perdesine taşındı. “Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine” adlı yapım haftanın ikinci yeni Türk filmi. Senaryosunu Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın yazdığı filmin yönetmenliğini Zübeyr Şaşmaz yaptı. Mustafa Üstündağ, Selim Erdoğan, Bülent Şakrak ve Evrim Alasya’nın performanslarını sergilediği filmin konusu kısaca şöyle:“Cezaevinden çıkan Muro ile Çeto, devrimi köyden başlatmak üzere memleketlerine dönerler. İlk planları evlenip yuva kurmak, örnek birer devrimci olmaktır. Oysa köyde onları bir sürpriz beklemektedir.”