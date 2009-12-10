Merak etme iyi olacaksın

Antalya’da, dün 10.30 sıralarında Gazi Bulvarı’nda karşıya geçmeye çalışan Mehmet Yılmaz’a Salim Aşkın yönetimindeki kargo firmasına ait minibüs çarptı.



Ağır yaralanan Mehmet Yılmaz’ın yardımına yakındaki polis memurları yetişti. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, yaralı Mehmet Yılmaz’a müdahale etti. Bir hemşire Mehmet Yılmaz’ın vücudunda kırıklar olup olmadığını kontrol etmeye çalışırken doktor kadın ise boyunluk taktı. Hemşire, “Merak etme, biz geldik, iyi olacaksın” diyerek moral vermeye çalıştı. Daha sonra sedyeye alınan Yılmaz, ambulansa konularak götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.