T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Merak etme iyi olacaksın

Antalya’da, karşıya geçmeye çalışan Mehmet Yılmaz’a Salim Aşkın yönetimindeki kargo firmasına ait minibüs çarptı.

10 Aralık 2009 02:00

Antalya’da, dün 10.30 sıralarında Gazi Bulvarı’nda karşıya geçmeye çalışan Mehmet Yılmaz’a Salim Aşkın yönetimindeki kargo firmasına ait minibüs çarptı.

Ağır yaralanan Mehmet Yılmaz’ın yardımına yakındaki polis memurları yetişti. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, yaralı Mehmet Yılmaz’a müdahale etti. Bir hemşire Mehmet Yılmaz’ın vücudunda kırıklar olup olmadığını kontrol etmeye çalışırken doktor kadın ise boyunluk taktı. Hemşire, “Merak etme, biz geldik, iyi olacaksın” diyerek moral vermeye çalıştı. Daha sonra sedyeye alınan Yılmaz, ambulansa konularak götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24