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Politika

Merak Akşener'den Binali Yıldırım'ın 'zoka' sözlerine belgeli yanıt

Binali Yıldırım, Akşener için "MHP FETÖ'yü Meral Akşener vakasından sonra yanaştırmadı" ifadelerini kullanmıştı

29 Ekim 2016 21:30

Meral Akşener, Başbakan Binali Yıldırım'ın "MHP FETÖ'yü Meral Akşener vakasından sonra yanaştırmadı" sözlerine Ahmet Davutoğlu'nun seçim hükümeti kurmaya çalıştığı dönemde kendisine gönderilen bakanlık teklifi ile yanıt verdi.

Twitter hesabından Davutoğlu'nun kendisine gönderdiği bakanlık teklifinin fotoğrafını "Bir yıl önce muteber kişi olup bakanlık teklifi alırsınız!!!" sözleriyle paylaşan Akşener ardından teklifi kabul etmediğini bildiren mektunun fotoğrafını "Yorumsuz" notuyla paylaştı. 

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında MHP'de genel başkanlığa aday olan Bahçeli yönetimi tarafından partiden ihraç edilen Meral Akşener için "MHP FETÖ'yü Meral Akşener vakasından sonra yanaştırmadı" ifadelerini kullanmıştı. MHP lideri Bahçeli ise bu sözlere "Zoka yutmuşuz diyecek bir şey yok. Demek ki bizden çok daha evvel Meral Akşener'in kim olduğunu biliyorlardır demekti" yanıtını vermişti. 

7 Haziran seçimlerinin ardından kurulan seçim hükümetinde yer almak üzere bakanlık teklif edilen üç MHP'li isimden biri olan Meral Akşener kendisi hakkında yapılan bu açıklamalara Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraflarla cevap verdi. 

Akşener ilk olarak "Bir yıl önce muteber kişi olup bakanlık teklifi alırsınız!!!" notuyla bakanalık teklifi fotoğrafını ardından "yorumsuz" notuyla teklifi reddettiği mektubun fotoğrafını paylaştı. 

Akşener'in paylaşımları şöyle:

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