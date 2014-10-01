Mephisto, polise 'katilere kitap satmıyoruz' diyen iki çalışanı işten çıkardı

İstanbul’daki Mephisto Kitabevi’nde iki polise ‘Katillere satış yapmayacağız’ diyen iki görevlinin işine son verildi. Kitabevinin ortaklarından Canan Parlar, ‘Bu yapılan ayrımcılıktır’ dedi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Mephisto Kitabevi’nde 2 çevik kuvvet polisine kitap satışının yapılmak istenmemesi tartışma yarattı. Üniformalı 2 çevik kuvvet polisi geçtiğimiz cumartesi günü İstiklal Caddesi’ndeki kitabevinden kitap almak istedi.

Milliyet'ten Burcu Ünal'ın haberine göre polisler kasaya geldiklerinde, o anda kasada bulunan Z.Ö. ve F. G. polislere satış yapmayacaklarını söyledi. Ö. ve G.’nin, mağazada bulunan diğer kasa görevlilerine ‘Katillere satış yapmayacağız, isteyen işlemi yapabilir’ diye seslenmesi üzerine mağazadaki kasa müdürlerinden biri araya girdi. Yaşanan tartışma sonrası kasa müdürü satış işlemini gerçekleştirdi.

Kovuldular

Ardından 2 polis, İskender Pala’nın bir kitabı ile tarih üzerine bir kitap alarak kitabevinden ayrıldı. Ancak yaşanan gerginlik polislerin mağazadan ayrılmasından sonra da devam etti. Mağaza yönetimi polislere satış yapmadıkları için Ö. ve G.’nin işlerine son verdi. “Bu kadar kire bulaşmış bir kurumun temsilcilerine hizmet vermeme hakkımızı kullanalım dedik. Sivil giyimli değillerdi, üzerlerinde çevik kuvvet üniforması vardı. Bizim tepkimiz o kuruma idi” diyen Ö., satışı yapmak isteyen kişiye kasayı bırakarak polislerin hizmet alma haklarının önüne de geçmediklerini vurguladı.

Kendilerine hiçbir uyarıda bulunmadan işlerine son verilmesinin yanlış olduğunu belirten Ö., “Bize ‘Siz yargıç mısınız’ diyenler oldu. İnsan ayırmakla suçlayanlar oldu. Biz yargıç değiliz ama bu ülkenin vatandaşları olarak tepki gösterme hakkımız olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

‘İnsan haklarına aykırı bir olay’

Mephisto Kitabevi’nin ortaklarından Canan Parlar, Ö. ve G.’nin işlerine son verme gerekçelerini, “Kişinin politik görüşü bizi ilgilendirmiyor. Ticari bir işletmede kişisel tercihlerle satış yapılamaz” sözleriyle açıkladı. Parlar, kitabevinde her ideolojiden yayının satışını yaptıklarını belirterek, “Amacımız okuyucuya olduğunca her şeyi ulaştırabilmek. Bu işi Beyoğlu’nda yapmamızın nedeni de bu. Kitabı en az ekmek kadar ulaşılabilir kılmak. Biz herkes evine kitap götüsün istiyoruz” dedi. İşten çıkarılmaların asla politik bir tarafı olmadığını vurgulayan Parlar, “Mağaza kitabevi olduğu için hepimiz belli politik duruşu olan insanlarız. Ama elemanın biri birine eşcinsel diye satmaz, birisi İslamcı diye, birisi Kemalist diye satmaz. Kişisel tercihlerle bir mağazada, ticari bir işletmede satış yapılamaz. Bu durum insan haklarına da aykırı... Bu ayrımcılık yapmaktır, bizim hakkımız değildir. Kişinin politik görüşü bizi ilgilendirmiyor” dedi.