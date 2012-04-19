'Mentor'lar kadınları patronlar katına taşıyacak

Mustafa Koç, Güler Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, Suzan Sabancı Dinçer, Murat Ülker, Tuncay Özilhan, Hamdi Akın ve Cem Boyner’in de aralarında olduğu iş dünyasının önde gelen 40 ismi, kadın yöneticileri patronlar katına taşımak için kolları sıvadı.

Milliyet'in haberine göre, Yönetim Kurullarında Daha Çok Kadın İçin Şirketlerarası Mentorluk Programı’ bir yıllık hazırlık süreci sonunda başladı. 17 Nisan’da gerçekleşen eşleşme toplantısında programa mentor olarak katılan 40 iş lideri (mentor), bir yıl boyunca önderlik edecekleri kadın yöneticilerle (menti) tanıştı.

Praesta Türkiye ve Forbes Türkiye işbirliğiyle başlatılan programda mentor olarak yer alan kişiler, farklı şirketlerden kadın yöneticilerle eşleşti. Bu eşleşmeler sonrası programın mentorları, mentilerine bir yıllık boyunca yönetim kurulları koltuklarına hazırlanmaları konusunda önderlik edecek.

10 toplantı yapacaklar

Yılda ikişer saatlik 10 toplantıda mentileriyle bir araya gelecek mentorlar, bu alandaki bilgi birikimlerini paylaşarak hem yönetim kurulu seviyesindeki kadın sayısını artırmak hem de Türkiye’nin bağımsız yönetim kurulu üyesi havuzunu zenginleştirmek üzere çalışacak.

Türkiye’de yönetim kurullarındaki kadın oranı yüzde 19.5’ken, halka açık şirketlerin yüzde 53’ünde hiç kadın yönetim kurulu üyesi bulunmuyor. İMKB’ye kote şirketlerdeki bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sadece yüzde 1.7’si kadın. Programdaki bazı iş dünyası liderleri ve eğitim verecekleri profesyonel kadın yöneticiler şöyle sıralandı:

- Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç - Pınar Balcı (Pepsi)

- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı - Selen Kocabaş (Turkcell)

- Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker - Lale Saral Develioğlu (Turkcell)

- Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dİnçer - Pelin Akın (TAV)

- Anadolu Endüstri Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özİlhan - Filiz Şafak Sonat (Finansbank)

- Godiva Yönetim Kurulu Danışmanı Rose Marie Bravo - Zuhal Şeker (Yıldız Holding)

- Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı - Gülfem Çakmakçı (Lenovo)

- Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdİ Akın - Nurgün Eyüboğlu (Yapı Kredi)

- Boyner Holding