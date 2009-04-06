Menopozda hayata küsmeyin

Estetik diş hekimliği sayesinde, hayatınızın ikinci baharında da güzelliğinizi daha genç bir gülüşle koruyabilirsiniz. Diş estetiği ile size yalnızca güzel bir gülüş tasarlanmayacak, yapılan uygulama aynı zamanda fonksiyonel de olacaktır.Menopozda yaşanan psikolojik sorunlar yüzünden uzunca bir süre profesyonel ağız bakımına ara verilmesinin diş problemlerinin büyümesine neden olabileceğini söyleyen belirten Diş Hekimi Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, bu dönemde ağız ve diş bakımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.Diş Hekimi Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, ağız ve diş sağlığının sürekliliğini sağlamak için ömür boyu etkili ve yeterli bakımın şart olduğunu belirtti. Dr. Kışlaoğlu, kadınlarda ağız diş bakımının, yaşamlarının belli dönemlerinde (menopoz, hamilelik, bebek emzirme ve mensturasyon gibi) ayrıcalık gösterdiğine dikkat çekti.Toplumumuzda diş hekimi fobisinin oldukça yaygın olduğunu söyleyen Çağdaş Kışlaoğlu, menopozda yaşanan psikolojik sorunlar nedeniyle uzunca bir süre profesyonel ağız bakımına ara verilmesinin, ağız sağlığı sorunlarının büyümesine neden olabileceğini vurguladı.Bundan birkaç yüzyıl öncesine kadar kadınların ortalama yaşam süreleri kısa olduğundan, menopoz dönemi, neredeyse ölümden hemen önceki döneme denk geliyordu. Bu sebeple menopoz, kadın için olumsuz çağrışımlara neden oluyordu. Oysa modern yaşamda kadın, ovulasyonun kesilmesi ve adet kanamasının sona ermesi olan menopoz'un, kadınlığın sonu olmadığının farkına varabilmiş, üreme faaliyetlerinin sona ermesinden sonra da yaşamdan keyif almayı başarabilmiştir.Menopozun psikolojik etkileriyle başa çıkmaya çabalayan pek çok kadın, menopozun fizyolojik ektilerine karşı da yapması gerekenler konusunda bilinçlenmiş, hayatının kalan bölümünü verimli kılmayı becerebilmiştir.Menopozun fizyolojik etkileri arasında ağız ve diş sağlığının da önemli bir yeri bulunuyor. Çağdaş Kışlaoğlu; kadınlara, menopoz öncesi ve menopoz döneminde ağız ve diş sağlığı konusunda neler yapmaları gerektiği konusunda bakın hangi tavsiyelerde bulunuyor…