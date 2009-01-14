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Sağlık

Menopoz sonrası hormon takviyesi beyni küçültüyor

Kadınlara menopoz sonrası verilen bazı hormonların, beyinde küçülmeye neden olduğu belirlendi.

14 Ocak 2009 02:00

Kadınlara menopoz sonrası kemik erimesi ve öteki rahatsızlıklara önlem olarak verilen bazı hormonların, beyinde küçülmeye neden olduğu belirlendi. 

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ABD’deki Wake Forest Üniversitesi’nce 71-89 yaşları arasındaki 1400 kadın üzerinde yapılan araştırmada, kadınlara menopozun istenmeyen semptomlarını gidermek için önerilen hormon takviyelerinin beyin hacmini 2.37 santimetreküp küçülttüğünü ve bunun da hafıza kaybına yol açtığı belirtildi. Daha önceki araştırmalarda söz konusu hormon takviyesinin, bazı kanserlere yakalanma riskini artırdığı da belirlenmişti.

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