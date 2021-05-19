Menopoz sonrası Covid-19 aşısı olduktan sonra regl olduklarını açıklayan kadınların ardından, adet döngüsü ile aşı bağlantısı araştırılıyor

Bilim insanları, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı olan ve menopoz sonrası dönemde bulunan kadınların beklenmedik kanamalar yaşadıklarını belirterek, aşı ve adet döngüsü arasındaki ilişkinin araştırıldığını duyurdu.

Durumun geçici olduğunu ve endişelenecek bir şey olmadığını vurgulayan araştırmacılar, Covid-19'a karşı korunmanın faydalarının diğer risklerden çok daha ağır bastığını açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre, ABD ve İngiltere’de yaşayan ve menopoza girmiş olan sayıda kadın Covid-19 aşısı yaptırdıktan sonra beklenmedik kanamalar yaşadığını bildirdi.

İngiltere’de kullanılan Covid-19 semptom izleme uygulaması ZOE'nin arkasındaki araştırmacılar şu anda aşıların kadınların adet döngülerini geçici olarak bozup bozamayacağını araştırıyor.

Yalnızca 6 bin kadın bildirdi

Bilim insanları yaklaşık 6 bin kadının ilk doz Covid-19 aşısı olduktan sonra beklenmedik veya normalden daha ağır kanama bildirdiklerini açıkladı.

Çalışmayı yürüten tıbbi antropolog Dr. Kate Clancy menopoz döneminde olmadığını, ancak Moderna aşısının bir dozunu aldıktan sonra erken ve normalden daha ağır bir regl dönemini geçirdiğini belitti. Clancy, menopoz sonrası kadınlar ve hormon alan trans erkekler de dahil olmak üzere benzer deneyimleri olan birçok hastaya sahip olduğunu ifade etti. Ardından, Dr Clancy, aşı ve regl döngüsü arasındaki potansiyel bir bağlantı ve düzensiz dönemlerin bir yan etki olarak listelenip listelenmemesi konusunda kendi çalışmasını yürütmeye başladı.

Adet döngüsü ile bağışıklık sistemi arasında ilişki var

İngiltere’de yer alan Imperial College London'da üreme immünolojisi uzmanı olan Dr. Victoria Male, ise kadınların adet döngüleri ile bağışıklık sistemleri arasında yakın bir ilişki olduğunu belirtti.

Male, “Vücudun her yerinde, özellikle rahimde çok sayıda bağışıklık hücresi bulunur. Aşı tarafından salınan kimyasal sinyaller, bu bağışıklık hücrelerini geçici olarak etkileyerek lekelenmeye ve düzensiz kanamalara neden olabilir. Vücut hastalıkla savaşırken veya bir aşıdan sonra antikor oluşması sırasında ortaya çıkan vücut iltihabı da yumurtlamanın zamanlamasını etkileyebilir” dedi.

Endişelenecek bir durum değil

Bununla birlikte Male, bu değişikliklerin kalıcı olduğuna veya endişelenecek bir durum yarattığına dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi. Konuyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Male, her yaştan kadının corona virüs aşısı olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Covid-19'a karşı korunmanın faydalarının her türlü riskten çok daha ağır bastığını açıkladı.

Diğer taraftan Male, internette dolaşan, aşıların düşük veya uzun vadeli doğurganlık sorunlarına neden olabileceği iddialarının asılsız olduğunu sözlerine ekleyerek, kadınlara, “Covid-19 aşısı yaptırdıktan sonra herhangi bir düzensiz veya beklenmedik kanama yaşarsanız, doktorunuzla iletişime geçin” tavsiyesinde bulundu.