‘Menopoz hormonları’ kanser riskini katlıyor

ABD’de yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre “menopoz hormonları” olarak da bilinen progesteron ve östrojen haplarını beş yıl boyunca kullanmanın kadınlarda meme kanseri riskini ikiye katladığı tespit edildi.
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Çalışmayı yürüten Harbor-UCLA Tıp Merkezi’nin bulguları, bu hapları kullanmayı bıraktıktan sonra kadınlarda risk seviyesinin normal düzeye indiğini de gösterdi. Araştırma yedi yıldır hormon hapı kullanan 16 bin 121 kadın ve bu hapları hiç kullanmamış olan 25 bin 328 kadının izlenmesiyle yapıldı. Dr. Rowan Chlebowski, kadınlara bu hapları bırakmaları çağrısında bulunarak, “Uzun süredir hormon kullanıyorsanız, riski hâlâ ortadan kaldırabilirsiniz. Bu, sigaraya benzemez, riski kaldırmak için 10-15 yıl beklemeniz gerekmez” dedi.