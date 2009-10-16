Menopoz dönemini rahat geçirmek için...

Menopoza geçiş ve sonrası dönemi sağlıklı ve rahat geçirmek için yılda bir defa doktor kontrolünden geçmek gerekiyor.



Menopoza geçiş ve sonrasında olası risklerin önlenebilmesi için koruyucu hekimlik bilincinin yaygınlaşması önemli rol oynuyor.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özer Öztekin, kadınların 40 yaşından sonra meme röntgeni ve ultrasonografilerini yaptırmaları gerektiğini belirtti.



Doç. Dr. Öztekin, bu sayede gerekli erken önlemlerin alınabileceğini kaydetti. Bu dönemin, meme ve jinekolojik kanserlerin en sık görüldüğü dönem olduğunu belirten Doç. Dr. Öztekin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



Kanser taramaları çok önemli



''Özellikle meme kanseri açısından mamografilerin, rahim ve rahim ağzı kanserleri açısından ise jinekolojik ultrasonografilerin ve smear taramalarının yapılması şarttır. Menopoza geçiş ve menopoz sonrası dönemin sağlıklı geçirilebilmesi için tüm kadınların yılda bir defa doktora gitmeleri, 40 yaşından sonra meme röntgeni ve ultrasonografilerini yaptırmaları, kalsiyumlu yiyecekleri tüketmeye özen göstermeleri, güneş ışığından yararlanmaları, günlük egzersiz alışkanlığı edinmeleri ve kilo almaktan kaçınmaları önem taşımaktadır.''



Türkiye'de menopoza girme yaşının yaklaşık 47-49, dünyada ise 50-52 yaş civarında olduğuna, menopoza girişin aniden olmadığına, yıllarca devam eden bir sürecin sonunda ortaya çıktığına dikkati çeken Doç. Dr. Öztekin, düzensiz adet kanamaları, aralıklı ateş basması ve terlemeler ile psikolojik değişiklikler hisseden kadınların teşhis için bir sağlık kuruluşuna veya bir hekime müracaat etmesi gerektiğini bildirdi.