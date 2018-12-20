Mengenli çocuklar 'gezen sinema' ile ilk kez sinemaya heyecanı yaşadı

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),(DHA)- BOLU\'nun Mengen ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın iş birliğinde hayata geçirilen \'Çocuklar İçin Gezen Sinema\' projesi kapsamında çocuklar, ilk kez sinemaya giderek film izledi.

Geçen Eylül ayında başlayan proje kapsamında her gün farklı bir il ve ilçeye giden mobil sinema salonu sayesinde 6 ila 17 yaş arasındaki çocuklar, sinema deneyimi yaşıyor. \'Çocuklar için gezen sinema\', Mengen Belediyesi\'nin de katkılarıyla ilçeye geldi. İlçedeki çocuklar sinemanın gelmesiyle büyük mutluluk yaşarken, etkinlik kapsamında proje gönüllüleri, ilk defa film izleme fırsatı yakalayan çocuklarla film başlamadan önce sohbet edip çeşitli oyunlar oynadı. Film arasında ise kendilerine dağıtılan patlamış mısırları yiyen çocuklar, hayatlarında ilk defa sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı. İçinde sinema salonu bulunan mobil TIR\'a giren öğrenciler, proje sorumlularıyla sohbet ettikten sonra \'Kırmızı Balık\' isimli animasyon filmi izledi. Hayatlarında ilk defa sinemaya gittiğini söyleyen öğrenciler, bunun çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, \"Mengen Belediyesi olarak biz sanatsal, kültürel konularda çocuklarımızın ufkunu genişletmek için, onların sanatla bir arada olması için bazı imkanlarımız var. Bazı imkansızlıklarımız var. Bu imkansızlıklarımızı da Mengen Belediyesi olarak eğitime katkı vermek için sosyal yaşamına katkı vermek için bugün sinema günleri düzenledik. Bir gün ilçemize mutlaka bir sinema yapacağız. Ama bu süreç içerisinde çocuklarımız için firma ile görüştük. Mengen\'de bugün çocuklarımızla beraber sinema keyfini yaşıyoruz. Çocuklarımıza bu imkanı sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben bütün çocuklarımıza korkusuz, mutlu bir yaşam diliyorum. Çocuklarımız hep korku filminden bahsediyor. Bu ülkede bu kadar güzellik varken çocuklarımıza daha güzel bir hayat sunabilmek için onları böyle güzel sinemalarda, güzel filmler izleterek ufuklarını genişletmek istiyoruz\" dedi.

Proje koordinatörü Ümit Ulusan ise, \"Amacımız ülkemizde sinemaya gitmeyen çocukların sinemaya gitmesini sağlamak. 110 kişilik mobil bir TIR\'ımız var. Bu TIR\'la sinema olmayan ilçelerde, beldelerde çocuklara ulaşmak istiyoruz. Bugüne kadar 21 il ve 100\'e yakın ilçede gösterim yaptık. 50 binin üzerinde çocukla buluştuk. Çocukların bu sevincini heyecanını görünce biz de ne kadar doğru bir iş yaptığımızı ve etkili olduğunu yaşayarak gördük. Amacımız tüm Türkiye\'yi dolaşmak\" diye konuştu.

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