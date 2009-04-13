Mengen'de kepçe devir teslim töreni

Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, 18. mezunlarını verdi. Liseden mezun olanlar, kepçelerini alt sınıftaki arkadaşlarına teslim etti.



Devir teslim ve mezunlar günü dolayısıyla düzenlenen törene, Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Recep Sezer, Mengen Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Mengen Belediye Başkanı Osman Erarslan, belde belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, veliler ve davetliler katıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Recep Sezer, törende yaptığı konuşmada, okulun 240 öğrenci kapasiteli pansiyona ihtiyacı olduğunu, bu konuyu takip ettiklerini söyledi.



Okuldan mezun olan öğrencilere çağrıda bulanan Sezer, "Bulunduğunuz yerlerdeki hayırseverleri ve iş adamlarını ilçenize yönlendirin, ihtiyaçlarımızı ve eksikliklerimizi giderelim" dedi.



Sezer, ayrıca okulda 654 öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti.



Mengen Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer ise kepçe töreninin aynı zamanda ahilik geleneğinin devamı olarak yapıldığını hatırlattı.



Üçer, ustanın çırağa elini vermesi şeklinde son sınıflar alttakilere kepçelerini sembolik olarak teslim ettiklerini kaydetti.



İl Milli Eğitim Müdürü Sezer gibi çağrıda bulanan Üçer, şöyle konuştu:



"Yatırım yapacakları Mengen'e yönlendirin. Turizmde çalışanlar, okul mezunları hayırseverleri ilçemize yatırıma çağırın. Zengin bir hayırsever her taraftan çıkmıyor. Onun için dernek ve federasyon üyeleri küçük küçük noktaları birleştirip bir değil ama bin kişiye ulaşalım. Mezunlarımızın bu durumda büyük önemi var. İlçedeki aşçılık kültürünün yaşaması için lobicilik yapılmalı, yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak çalışmalar sürdürülmeli."



Bu yıl 18'inci mezununu veren okulda, 104 öğrenci diploma aldı. Son sınıflarda ilk üç dereceye giren öğrencilere, ödül ve plaket verildi. Ayrıca yıl içerisinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, hediyelerini aldı.



Aşçı andı okunduktan sonra, son sınıf öğrenciler alt sınıftakilere kepçelerini teslim etti.



Törene katılanlara, Mengen pilavı ikram edildi. (AA)

