“Mengen İl özel idaresine ait 2 katlı bina TÜRGEV’e 160 liraya kiralandığı” iddiasına yalanlama geldi

Bolu İl Genel Meclisi bütçe görüşmelerine, "Mengen İl Özel İdaresi’ne ait 2 katlı binanın TÜRGEV'e aylık 160 liraya kiraya verildiği" iddiası damgasını vurdu. Mecliste konuşma yapan İl Genel Meclisi CHP Grup Başkanvekili Erhan Beykoz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın bir süre önce kente geldiğini hatırlatarak, "Ok atmaya mı geldi, yer kapmaya mı geldi. Bu olaydan sonra anlamış olduk" dedi. Söz konusu iddiaya yanıt veren İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, “İhaleye TÜRGEV değil TÜGVA girmiştir. Tamamı değil, sadece zemin giriş katı, 360 TL bedelle TÜGVA kiralamaya hak kazanmıştır” dedi.

Sözcü’nün haberine göre, Mengen'de AKP hariç diğer siyasi partiler ile Sivil Toplum Örgütlerinin binanın TÜRGEV’e kiraya verilmesine karşı çıktıklarını ve dilekçe verdiklerini dile getiren Beykoz, şunları söyledi:

"Şimdilerde gündemde TÜRGEV denen bir yapıdan bahsediliyor. İhanet şebekesi FETÖ'den alınan yurtlar TÜRGEV'e sonrasında Ensar ya da başka vakıflara devredildi. Mengen İl Özel İdaresi ait 2 katlı bina TÜRGEV'e 160 liraya, altını çiziyorum, aylık 160 liraya kiraya verildi. Bundan birçok arkadaşımızın haberi yoktur. Sayın başkanın haberi var mıdır, bilemem ama 2 katlı bina TÜRGEV'e 160 liraya kiraya verildi. Yani bir nevi TÜRGEV'e peşkeş çekildi. Ve burada Mengen'de ki siyasi partiler AKP hariç, STK'ların çoğunun ihalenin veriliş şeklinin ve TÜRGEV'e verilmesinin doğru olmadığıyla ilgili dilekçeleri dahi kabul edilmedi. Bilal Erdoğan Bolu'ya geldi. Ok atmaya mı geldi, yer kapmaya mı geldi? Hep beraber bununla da görmüş olduk arkadaşlar."

Yalanlama geldi

Köroğlu Gazetesi’nden Oğuzhan Eke imzalı habere göre, Beykoz’un iddiasına İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, yazılı bir açıklama ile cevap verdi. CHP Grup Başkanvekili Beykoz’un yanlış bilgiye sahip olduğunu ifade eden Başkan Yüceer, “İl Özel İdaresine ait iki katlı binanın 160 TL’ye kiraya verildiği iddia edilmiştir. Açıklamaya konu olan İl Özel İdaremize ait binanın tamamı değil, sadece zemin giriş katında 100 metrekarelik yerin kiralanması için açık ihaleye çıkılmıştır. Bu ihaleye, açıklamada yer alan TÜRGEV (Türkiye Gençlik ve Eğitim Hizmet Vakfı) değil, TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) girmiştir. Sayın Beykoz ihaleye kimin girdiğini bilmemekle beraber araştırma gereği de duymamıştır” dedi.

“Belge ve bilgiler zaten kayıtlarda mevcuttur”

İhalenin usulüne uygun şeklide yapıldığını ve tüm kayıtlarının mevcut olduğunu belirten Yüceer, “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık ihaleyle 01.06.2021 Salı günü İl Daimi Encümen toplantısında 350 TL. aylık muhammen kira bedeli üzerinden gerçekleşen ihaleyi, aylık yakıt ve diğer giderler hariç olmak üzere 360 TL. bedelle TÜGVA kiralamaya hak kazanmıştır. İhale ile ilgili tüm belge ve bilgiler zaten kayıtlarda mevcuttur” ifadelerini kullandı.

“Algı yaratılması bizleri son derece üzmüştür”

Kurallara uygun şekilde yapılan ihaleyle ilgili kamuoyunu yanlış bilgilendiren bir açıklama yapılmasına üzüldüklerini belirten Yüceer, “Şeffaf ve kurallara uygun bir şekilde ihale yapılmasına ve söz konusu yerin kiralanmasına rağmen kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi, bir algı yaratılması bizleri son derece üzmüştür. Milletimiz her zaman doğruları görmekte, yalan ve dolanla yapılan, insanları ve kurumları zan altında bırakan açıklamalara itibar etmemektedir. Bizler İl Özel İdaremiz çalışanları ve İl Genel Meclis üyelerimizle birlikte gece gündüz demeden ilçelerimizin ve köylerimizin eksiklerini gidermek için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Amaçları hizmet değil şov olanlar bu tür açıklamalarla bizleri asla yıldıramayacaktır” şeklinde konuştu.