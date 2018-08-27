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Menfezde cesedi bulundu

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde Mehmet Aşçı (30), menfezde ölü bulundu

27 Ağustos 2018 21:56

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Ünye ilçesinde Mehmet Aşçı (30), menfezde ölü bulundu. Polis, Aşçı\'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. 
Bayramca Mahallesi Ünye çevre yolu altındaki menfezin yanından öğle saatlerinde geçenler, erkek cesedi görünce polis haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, yaptığı incelemede, cansız bedenin Mehmet Aşçı\'ya ait olduğunu belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Aşçı\'nın cesedi, otopsi için Ünye Devlet Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Polis, Mehmet Aşçı\'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. 

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