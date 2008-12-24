Menenjit ve beyin apsesi birbirine karıştırılıyor

Florence Nightingale Hastaneleri Nöroşirürji Bölüm Koordinatörü Prof. Dr. Cengiz Kuday, beyin apsesi ile menenjitin belirtilerinin birbirine karıştırıldığına dikkati çekerek, böyle bir

şüphe duyulduğu zaman MR veya tomografi gibi metotlara başvurulması gerektiğini bildirdi.



Prof. Dr. Kuday, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde sanatçı Burhan Şeşen'in 26 yaşındaki müzisyen oğlu Serhan Şeşen'in beyin apsesinden dolayı hayatını kaybetmesinin, dikkatleri bu hastalığın üzerine çektiğini belirtti.



Pek çok nedenden dolayı gelişebilen ve beyinde irin birikimi olarak tanımlanan beyin apselerinin daha çok çocukluk döneminde görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Kuday, gelişmekte olan ülkelerde beyin apselerinden ölümlerin oranının da yüksek olduğunu vurguladı.



Türkiye'de MR ve tomografi cihazlarının yaygın olmadığı dönemlerde beyin apselerinden ölüm oranının yüzde 60'a ulaştığını, teşhis metotlarının gelişmesiyle bu oranın yüzde 10'a düştüğünü belirten Prof. Dr. Kuday, şu bilgileri verdi:



"Beyin apsesi ile menenjitin belirtileri birbirine karıştırılıyor. Böyle bir şüphe duyulduğu zaman MR ve tomografi gibi metotlara başvurmak gerekir. Menenjitte de beyin apsesinde olduğu gibi baş ve ense ağrısı, ensede sertlik vardır. Boynunu öne doğru kıvırdığımız zaman sırtında ağrı olur. Hasta çok irite olabilir. Çünkü, menenjitin teşhis edilmesi için uygulanan belden su alma işlemi, sorun menenjit değil de apse ise ölümcül olabiliyor. Apsenin boyu 2-2.5 santimetreden büyükse, belden su almanın risk faktörü vardır. Eğer küçükse tehlikeli olmayabilir."



Hekimin, hastanın hikâyesini iyi dinlemesinin de hastalığın teşhisinde önemli rol oynadığını belirten Prof. Dr. Kuday, şunları kaydetti:



"Beyin apseleri, akciğer enfeksiyonları, orta kulak iltihapları ve sinüzit sonrasında herhangi bir organdaki enfeksiyonun emboli atması veya kafa travmaları, ciltte ya da kemikte herhangi bir yara oluşması sonucu meydana gelebiliyor.



Beyindeki iltihabın apseleşmesi ise biraz zaman alabiliyor. Başlangıç safhası, 2-3 günden 2 haftaya kadar uzayabiliyor. Apseler bakteriyel de virütik de olabiliyor. Bakteriyel apseler kolay tedavi edilirken, virüsten kaynaklanan apseler için aynı şeyi söylemek mümkün olmayabiliyor. Bakteri kaynaklı apselerde tedavi ilaçla yapılırken, virüs kaynaklı apselerde ise başlangıç aşamasında ilaç tedavisi, apse ilerlemişse cerrahi girişimle akıtılıyor."



(AA)

