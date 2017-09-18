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Menengiç toplarken düşüp öldü

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de menengiç toplarken 4 metre yüksekliğindeki kayadan düşen 49 yaşındaki Zekeriya Güngör, öldü

18 Eylül 2017 16:25

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA) - NİĞDE’de menengiç toplarken 4 metre yüksekliğindeki kayadan düşen 49 yaşındaki Zekeriya Güngör, öldü.
Ulukışla İlçesi\'ne bağlı Ardıçlı Köyü\'nde dağlık alana arkadaşlarıyla menengiç toplamaya giden Zekeriya Güngör, dengesini yitirince 4 metre yüksekliğindeki kayadan düştü. Arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine ulaşan UMKE, AFAD  ve sağlık ekipleri, Zekariya Güngör\'ün düştüğü yerde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından Güngör\'ün cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Zekeriya Güngör\'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, jandarma soruşturma başlattı.

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