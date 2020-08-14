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Spor

Menemenspor'da 9 futbolcu ve 1 personelin Koronavirüs testi pozitif çıktı

14 Ağustos 2020 15:06

Menemenspor, altyapıdan 9 futbolcusunun ve 1 destek personelinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da da Koronavirüs vakası çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada tüm oyuncular, teknik ekip, sağlık, idari ve destek personeline 12 Ağustos'ta yapılan Covid-19 tanı testinin sonuçlarının alındığı, 9 alt yapı oyuncusu ile 1 destek personelinin sonuçlarının pozitif çıktığı ifade edildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi süreçlerinin başladığı, evlerinde karantina altına alındıkları bildirildi.

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