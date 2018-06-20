Menemenli Veli'ye Erzurumspor talip

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor\'un genç stoperi Veli Çetin, Süper Lig\'e göz kırptı. Geçen sezon Sivasspor\'un kapısından dönen Veli\'yi ligin yeni takımlarından Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'un istediği öğrenildi. Lacivert-beyazlıların Veli için Menemen Belediyespor\'la görüşmelere başladığı öğrenildi. İyi bir bonservis bedeli gelmesi halinde Veli\'nin satılacağı kaydedildi. İzmir ekibinde 2013-14 sezonundan bu yana istikrarlı bir şekilde forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, geride kalan yıl 34 lig, 3 Türkiye Kupası sınavına çıktı. Veli stoper oynamasına rağmen kariyerinde 22 gol atarak dikkat çekti.