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Spor

Menemenli Veli'ye Erzurumspor talip

İZMİR, (DHA) TFF 2

20 Haziran 2018 14:12

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor\'un genç stoperi Veli Çetin, Süper Lig\'e göz kırptı. Geçen sezon Sivasspor\'un kapısından dönen Veli\'yi ligin yeni takımlarından Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor\'un istediği öğrenildi. Lacivert-beyazlıların Veli için Menemen Belediyespor\'la görüşmelere başladığı öğrenildi. İyi bir bonservis bedeli gelmesi halinde Veli\'nin satılacağı kaydedildi. İzmir ekibinde 2013-14 sezonundan bu yana istikrarlı bir şekilde forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, geride kalan yıl 34 lig, 3 Türkiye Kupası sınavına çıktı. Veli stoper oynamasına rağmen kariyerinde 22 gol atarak dikkat çekti. 

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