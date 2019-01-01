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Spor

Menemenli Alberk Süper Lig radarında

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Menemenspor'un genç sol beki Alberk Koç'a Süper Lig'den 4 kulübün talip olduğu öğrenildi

01 Ocak 2019 17:51

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Menemenspor\'un genç sol beki Alberk Koç\'a Süper Lig\'den 4 kulübün talip olduğu öğrenildi. 
Göztepe, Kasımpaşa, Sivasspor ve Bursaspor\'un genç futbolcuyu kadrosuna dahil edebilmek için sarı-lacivertlilerle temasa geçtiği ifade edilirken, Menemenspor yönetiminin de teklifleri değerlendirdiği ve 21 yaşındaki futbolcuyu hatırı sayılır bir miktara Süper Lig\'e gönderebileceği belirtildi. Manisaspor altyapısından yetişen Alberk, 2015-16 sezonunda Menemen\'e transfer oldu. İzmir ekibinde 3.5 sezondur top koşturan Alberk, bu sezon 17 lig maçında da oynadı. 
 

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