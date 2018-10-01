Menemen'in iç saha büyüsü bozuldu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta haftaya lider giren Menemen Belediyespor, sahasında Tuzlaspor\'a 4-0 yenilerek hem zirveyi kaybetti hem de evinde 22 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.

Seyircisiz oynanan karşılaşmada hiçbir reaksiyon gösteremediklerini belirten teknik direktör Suat Kaya, kötü futbol oynadıklarını söyledi.

Kaya, \"Maalesef oyuncularımız kötü günündeydi. İstediklerimizin hiçbiri sahaya yansımadı. Kötü bir yenilgi aldık, taraftarımızdan özür dileriz\" diye konuştu.

Seyircisiz oynama cezalarını tamamladıklarını anlatan Kaya, \"Taraftarımızdan yoksun oynamak çok zor. Bu süreçte 5 puan kaybettik. Ancak Tuzlaspor yenilgisi dünyanın sonu değil. Asla yılmayacağız. Çıkaracağımız dersler olacak. Hatalarımızı telafi edeceğiz ve yeniden zirvenin sahibi olacağız\" yorumunu yaptı.

Liderlikten 5\'inci sıraya gerileyen sarı-lacivertliler bu hafta son sıradaki Fethiyespor\'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.