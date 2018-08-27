Menemen'den Buca'ya farklı tarife: 6-3

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta hedefini zirve olarak belirmeyen Menemen Belediyespor, Çavuşköy Tesisleri\'nde Bucaspor ile oynadığı hazırlık maçını 6-3 kazandı. Taşkın (2), Mustafa, Deniz, Ali ve Vedat\'ın golleriyle sonuca giden sarı-lacivertlilerde müsabaka bitiminde Teknik Direktör Suat Kaya sürpriz doğum günü partisi düsenlendi. Menemen Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin\'in de katıldığı organizasyonda 51 yaşına giren Kaya\'ya pasta kesildi.

Yapılan jest karşısında çok mutlu olduğunu dile getiren Suat Kaya, \"Herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için en büyük hediye şampiyonluk olacak\" dedi.

Bucaspor karşılaşmasını değerlendiren Kaya, \"Gol yollarında oldukça etkili bir görüntü ortaya koyduk. Savunmada aksadık. Bu sezon yine çok gol atıp goller yiyebililirz. Ancak kazandıktan sonra bunun önemi yok. Ben oyuncularıma inanıyorum. Zirvenin en büyük adayı biz olacağız\" yorumunu yaptı.

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