Menemen'den acı veda

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta haftalarca liderlik koltuğunda oturup şampiyonluğu son anda Hatayspor\'a kaptıran Menemen Belediyespor, Play-Off\'tan yine istediğini alamadı, sezonu hüzünle kapadı. Geçen sezon da Spor Toto 1\'inci Lig hayaline Play-Off\'ta veda eden sarı-lacivertli ekip, bu sezon çeyrek finalde Keçiörengücü\'ne ilk maçta son anlarda 1-0 yenildikten sonra evindeki rövanşı 2-1 kazanmasına rağmen elenmekten kurtulamadı. Hayallerine yine ulaşamayan Menemen\'de futbolcular 90 dakika bitiminde büyük üzüntü yaşadı. Üst üste iki sezon aynı kabusu yaşayan teknik direktör Suat Kaya ve oyuncuları adeta yıkılırken, Belediye Başkanı Tahir Şahin ise maç sonunda camiayı teselli etti.

Maç bitiminde taraftara seslenen Şahin, \"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Keçiörengücü\'nü kutluyoruz. Bizlere her zaman destek verdiniz\" diye konuştu.

Menemen Belediyespor-Keçiörengücü karşılaşması öncesi İlçe Stadı\'nda futbolcular arasında çıkan, ardından kulüp, stat görevlileri ve tribünlerin de dahil oluduğu kavga ise güne damga vurdu. Keçirörengücü kalecisi Yakup ve Menemen Belediyesporlu Murat arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Futbolcular ve teknik ekip tekme tokat birbirine girerken, taraftar da sahaya atlayıp olaylara müdahil oldu. Çevik kuvvet ekiplerinin araya girmesiyle kavga sona erdi. Kavga nedeniyle iki tarafın da ağır cezalar alması gündemde.