-MENEMEN'DEKİ YARGIÇTAN ''EVET'' MESAJI İZMİR (A.A) - 03.09.2010 - Menemen 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ali Atay, 12 Eylülde halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği paketindeki Hakim ve Savcılar Yüksek Kuruluna (HSYK) ilişkin maddenin, kürsü hakim ve savcılarına yeni haklar sağladığını, kimin getirdiğine bakmaksızın, hakim ve savcıların bunu desteklemesi gerektiğini belirtti. Atay, bazı gazetelerde HSYK üyeliğine aday olduğu yönünde haberler çıktığını ancak bunun mevcut sistemde değil, anayasa değişikliği paketinin yürürlüğe girmesi halinde mümkün olabileceğini kaydetti. Üyelerini 18 binden fazla hukukçunun oluşturduğu adalet.org.tr sitesindeki görüşlerine dayanılarak, söz konusu haberlerin yapıldığını kaydeden Atay, şöyle dedi: ''HSYK'nın yapısında gidilecek yeni düzenlemeler, kürsü hakim savcıları olarak da adlandırılan biz ilk derece mahkemelerinde çalışan hakim ve savcılara, bizleri yöneten Yüksek Kurula üye seçme ve seçilme hakkı tanıması, meslekten ihraç kararlarına karşı yargı yolunu açması, teftiş kurulunun Adalet Bakanlığından alınarak Yüksek Kurula bağlanması nedeniyle mevcut sistemden çok daha iyi. Bu nedenle kürsü hakim ve savcıları kimin getirdiğine bakmaksızın değişiklikleri desteklemeli, yeni haklarına sahip çıkmalı.'' Hakim Atay, anayasa değişiklikleri referandumda kabul edilip yürürlüğe girdiği takdirde özellikle yargıda 12 Eylülün bir milat sayılacağını savunarak, ''Değişiklikler yürürlüğe girdiği takdirde ise bir kürsü hakimi olarak HSYK'ya üyelik seçimlerinde aday olmayı düşünüyorum''dedi.