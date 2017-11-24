Menemen'de Gökhan Ünal'a gün doğdu

İZMİR / DHA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü Bodrum Belediyesi Bodrumspor deplasmanında terleyecek Menemen Belediyespor\'da 7 haftadır ilk onbirde şans bulamayan Gökhan Ünal\'a gün doğdu.

Sarı-lacivertlilerde golcü Kerem\'in sarı kart cezalısı olması nedeniyle deneyimli futbolcunun Bodrumspor karşılaşmasına ilk onbirde çıkacağı bildirildi.

En son Kastamonuspor 1966 karşısında görev yapan Gökhan\'ın Samed Ali\'yle birlikte Bodrumspor maçında gol arayacağı bildirildi. Geçmişte Süper Lig\'de Kayserispor\'da gol krallığı yaşayan Gökhan bu sezon Menemen Belediyespor\'da 1 gol attı.