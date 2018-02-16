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Spor

Menemen'de defans telaşı

İZMİR, (DHA) TFF 2

16 Şubat 2018 14:50

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü 1 puan gerisinde olduğu lider Afjet Afyonspor\'u konuk edecek Menemen Belediyespor\'da iki bek oyuncusunun cezalı duruma düşmesi teknik heyeti sıkıntıya soktu.
Teknik direktör Suat Kaya\'nın Amed Sportif müsabakasında sarı kart gören sağ bek Semih\'in yerine Cihan\'a, sol bek Yasin\'in yerine de Alberk\'e şans vereceği öğrenildi. Defans hattındaki önemli eksiklere rağmen 3 puandan başka bir şey düşünmediklerini vurgulayan Kaya, \"Ben takımımdaki her futbolcuya sonuna kadar güveniyorum. Eksiklerin yerine kim oynarsa oynasın formanın hakkını verecektir. Sezonun en kritik maçlarından biri oynayacağız. Evimizde 11 maçta hiç kayıp yaşamadık, taraftarımızın desteği ile bir kez daha gülen taraf biz olacağız\" dedi.
Bu maç öncesi lider Afyonspor 51, ikinci Menemen ise 50 puanda. 

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