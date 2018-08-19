Menemen, kampı mutlu tamamladı

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Belediyespor, Afyonkarahisar kampında oynadığı son hazırlık maçında Ankara Demirspor\'u 2-0 mağlup etti.

Taşkın ve Serhat\'ın golleriyle galip gelen sarı-lacivertliler İzmir\'e döndü. Teknik direktör Suat Kaya çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek umutlu konuştu.

Oyuncularına çarşamba gününe kadar izin verdiğini dile getiren deneyimli teknik adam, \"Afyonkarahisar\'da oynadığımız 4 hazırlık maçının 3\'ünü kazandık, 1\'inde ise yenildik. Takımın gösterdiği reaksiyondan dolayı memnunum. Mutlaka eksiklerimiz var. Ancak sezon açılana kadar iyi bir seviyeye geleceğiz ve ligde yine şampiyonluğa oynayacağız\" dedi.

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