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Spor

Menemen, kampı mutlu tamamladı

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Belediyespor, Afyonkarahisar kampında oynadığı son hazırlık maçında Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup etti

19 Ağustos 2018 15:16

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Menemen Belediyespor, Afyonkarahisar kampında oynadığı son hazırlık maçında Ankara Demirspor\'u 2-0 mağlup etti. 
Taşkın ve Serhat\'ın golleriyle galip gelen sarı-lacivertliler İzmir\'e döndü. Teknik direktör Suat Kaya çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek umutlu konuştu.
Oyuncularına çarşamba gününe kadar izin verdiğini dile getiren deneyimli teknik adam, \"Afyonkarahisar\'da oynadığımız 4 hazırlık maçının 3\'ünü kazandık, 1\'inde ise yenildik. Takımın gösterdiği reaksiyondan dolayı memnunum. Mutlaka eksiklerimiz var. Ancak sezon açılana kadar iyi bir seviyeye geleceğiz ve ligde yine şampiyonluğa oynayacağız\" dedi.  

(FOTOĞRAFLI)

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