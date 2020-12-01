Menemen Belediyesi'nde Deniz Karakurt Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi

Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Serdar Aksoy’un yerine İzmir Menemen Belediye Meclisi bugün saat 14:00’de toplanıp başkanvekili seçimine geçti. CHP'li Deniz Karakurt, Menemen'in Başkan Vekili olarak belirlendi.

Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Serdar Aksoy’un yerine İzmir Menemen Belediye Meclisi bugün saat 14:00’de toplanıp başkanvekili seçimine geçti. CHP adaylık için Deniz Karakurt isminde karar kılarken, AKP de sandığa Aydın Pehlivan ile gitti. 4. turda da sonuç alınamaması üzerine kura ile belediye başkanı seçilecek. Başkanvekili gizli oylamayla seçildi. Meclis üyeleri arasındaki seçimde ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu arandı. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamadı, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapıldı.

Kura çekildi

İlk tur oylamasında Karakurt 17 oy, Pehlivan 14 oy aldı. 3'te 2'lik çoğunluk sağlanamadığı için seçim 2. tura kaldı. 2. turda Karakurt 16 oy, Pehlivan 15 oy aldı. 3'te 2'lik çoğunluk sağlanamaması sebebiyle seçim 3. tura kaldı. Bu turda 15 15 berabere kalan ikili salt çoğunluğun sağlayamadı. Seçim 4. Tura kaldı ve 1 oy boş çıktı. Karakurt ve Pehlivan arasında 15'e 15 yine beraberlik nedeniyle kura çekildi.

Kura ile Menemen'in Başkan Vekili CHP'li Deniz Karakurt oldu.

Menemen Belediye meclisinde 15 CHP’li, 10 AKP, 3 İYİ Partili, 2 MHP’li ve 1 bağımsız üye bulunuyor.