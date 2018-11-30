T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemen evinde Bandırmaspor'la oynuyor

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Pendikspor'la 1-1 berabere kalıp zirvedeki Tuzlaspor'un 2 puan gerisine düşen Menemen Belediyespor yarın ateş hattındaki Bandırmaspor Baltok'u misafir edecek

30 Kasım 2018 15:04

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Pendikspor\'la 1-1 berabere kalıp zirvedeki Tuzlaspor\'un 2 puan gerisine düşen Menemen Belediyespor yarın ateş hattındaki Bandırmaspor Baltok\'u misafir edecek. 
İlçe Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak maçta Hasbi Dede düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Suat Kaya hedeflerinin mutlak 3 puan olduğunu söyledi. Kaya, \"5 maçta 4 beraberlik elde ettik. Artık çıkışa geçmek istiyoruz. Taraftarımızın desteği ile istediğimiz sonucu alacağız\" ifadelerini kullandı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Kırmızı GrupPendiksporTuzlasporMenemen BelediyesporBandırmaspor BaltokStadıHasbi DedeSarılacivertlilerdeSuat KayaKayaArtıkTaraftarımızın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24