Menemen evinde Bandırmaspor'la oynuyor

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Pendikspor\'la 1-1 berabere kalıp zirvedeki Tuzlaspor\'un 2 puan gerisine düşen Menemen Belediyespor yarın ateş hattındaki Bandırmaspor Baltok\'u misafir edecek.

İlçe Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak maçta Hasbi Dede düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Suat Kaya hedeflerinin mutlak 3 puan olduğunu söyledi. Kaya, \"5 maçta 4 beraberlik elde ettik. Artık çıkışa geçmek istiyoruz. Taraftarımızın desteği ile istediğimiz sonucu alacağız\" ifadelerini kullandı.