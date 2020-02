Menemen Belediyespor'un zirve keyfi sürüyor

Gökay ÖZALP / MENEMEN, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Tokatspor\'u 2-0 yenerek takipçisi Hatayspor\'un 2 puan önünde liderliğini sürdüren Menemen Belediyespor, son 7 haftaya büyük heyecanla giriyor.

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1\'nci Lig\'e yükselmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, Tokatspor galibiyetiyle önemli bir virajı döndüklerini söyledi. Karşılaşmanın sanılanın aksine zor geçtiğini belirten Kaya, \"Futbolcularımız gereken mücadeleyi gösterdi. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Kalan 7 final karşılaşmamız var. Hepimiz şampiyonluğa inanıyoruz\" diye konuştu.

Tüm Menemen halkının takıma büyük destek verdiğini belirten Suat Kaya, \"Tokatspor karşılaşmasında stadımızda müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarından yönetimine herkes arkamızda. Biz de emeklerin karşılığını vereceğiz\" dedi.

Kaya, son haftalarda ligde kalma mücadelesi veren ekiplerle oynayacaklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Can derdinde olan takımlar her zaman zorluk çıkarır. O nedenle dikkatli olmalıyız. Her rakibe saygı duyacağız.\"

Sarı-lacivertliler kalan haftalarda, Mersin İY (D), Sivas Belediyespor, Tuzlaspor, Bodrumspor, Bucaspor, Etimesgut Belediyespor ve Eyüpspor\'la karşı karşıya gelecek.