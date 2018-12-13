Menemen Belediyespor'un gözü transferde

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta son haftalarda yaşadığı düşüşle liderlikten inip zirvedeki Tuzlaspor\'un 5 puan gerisine düşen Menemen Belediyespor, devre arasında takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler ara transfer döneminde önceliği savunma ve forvet hattına verecek. İzmir ekibi, Osmanlıspor\'da oynayan tecrübeli stoper Salih Zafer Kurşunlu\'yu takibe aldı.

Spor Toto 1. Lig kulübü Osmanlıspor\'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki oyuncunun da Menemen\'in teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Antalyaspor\'da profesyonel olan futbolcu, kariyerinde Akseki Aroma, Ispartaspor, Çankırıspor, Tavşanlı Linyit, İnegölspor, Batman Petrol, Manavgat Akseki, Gümüşhanespor kulüplerinde de forma giydi.