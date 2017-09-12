Menemen Belediyespor'un golcüleri iyi başladı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup\'ta Kocaeli Birlikspor\'u evinde 4-1, Sarıyer\'i de deplasmanda 3-1 mağlup ederek 2\'nci hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Menemen Belediyespor\'da golcülerin performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Menemen\'de Gökhan Ünal, Samed Ali Kaya ve Kerem Bulut\'tan oluşan hücum hattı 7 golün 4\'üne imza attı. Sezon başında Erzin Belediyespor\'dan transfer edilen 22 yaşındaki Samed, Kocaeli Birlikspor ve Sarıyer maçlarını boş geçmezken, Almanya 3\'üncü Lig ekibi Wehen Wiesbaden\'den gelen Kerem de Sarıyer müsabakasında siftah yaptı.

Süper Lig\'de Kayserispor formasıyla gol krallığı yaşayan, Trabzonspor ve Fenerbahçe\'de görev yapan Gökhan Ünal da sezona iyi başladı. Geçen sezon kadro dışı bırakılan, bu dönemin başında ise takımdan gönderilmesi gündeme gelen 35 yaşındaki golcü, Sarıyer deplasmanında ağları sarsmayı başardı.

Teknik direktör Suat Kaya, takımdaki golcülerin çok kaliteli olduğuna dikkat çekti, \"Geride kalan 2 haftada herkes canla başla mücadele etti. Önemli olan performansımızı sürdürmek ve lider kalabilmek. Tüm oyuncularıma güvenim tam\" diye konuştu.

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