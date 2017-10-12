Menemen Belediyespor'un en zor sınavı

İZMİR,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 18 puanlı zirve takipçisi Menemen Belediyespor, Cumartesi günü deplasmanda 19 puanlı lider Keçiörengücü karşısında şimdiye kadarki en ciddi sınavını verecek. Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Menemen, namağlup rakibine ilk yenilgisini tattırıp zirveyi ele geçirmeye çalışacak. Attığı 26 golle ligin en skorer takımı olan Keçiörengücü, son 4 maçta 16 gol atıp kalesini gole kapattı. İzmir temsilcisi Başkent\'te rakibin sert savunmasını aşmayı planlıyor.

Keçiörengücü\'nden çekinmediklerini dile getiren Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, 3 puan hedeflediklerini belirterek, \"Deplasmanda 1 puan alalım düşüncemiz yok. Ekibime güveniyorum. Yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Rakibe saygı duyuyoruz ancak kendi gücümüzü de biliyoruz. İzmir\'e zaferle döneceğimize inanıyorum\" dedi.

Menemen\'in en önemli kozu 6 golü bulunan forvet Samed Ali olacak. Sarı-lacivertliler sentetik çime alışmak için hafta boyunca Çiğli Belediyespor\'un tesislerini kullandı.