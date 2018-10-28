Menemen Belediyespor'un deplasman serisi bitti

İZMİR, (DHA) -

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Kırklarelispor\'la 3-3 berabere kalan 23 puanlı lider Menemen Belediyespor, bu sezon dış sahada ilk puan kaybını yaşadı. Deplasman maçlarında Fatih Karagümrük, Tokatspor ve Fethiyespor\'u 1-0, Sivas Belediyespor\'u 3-2 mağlup ederek 4\'te 4 yapan sarı-lacivertliler, bu kez İzmir\'e 1 puanla döndü. İkinci yarının başında 2-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-2 eşitliği yakaladıktan sonra 3. golü yemesine rağmen 85. dakikada beraberliği kurtaran Menemen, 21 puanlı takipçisi Tuzlaspor\'un da haftayı beraberlikle kapatmasıyla teselli buldu. İzmir temsilcisi 1 Kasım Perşembe günü Türkiye Kupası\'nda Zonguldak Kömürspor\'u konuk edecek.