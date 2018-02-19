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Spor

Menemen Belediyespor'un ayak sesleri

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

19 Şubat 2018 15:57

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluk yolundaki rakiplerinden lider Afjet Afyonspor\'u evinde 2-0 yenerek 53 puanla zirve koltuğunu geri alan Menemen Belediyespor büyük sevinç yaşıyor. Bu galibiyetle sahasında 12\'de 12 yapıp tarihinde ilk kez 1\'inci Lig\'e çıkmaya bir adım daha yaklaşan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.
İyi futbolla çok kritik bir galibiyet elde ettiklerini belirten Kaya, \"Futbolcularımı kutluyorum. Onlara olan güvenimi boşa çıkarmadılar. Sezonun en önemli maçını kazandık ve hak ettiğimiz liderliği 3 hafta sonra geri aldık\" diye konuştu.
Sorumluluklarının her geçen hafta arttığını kaydeden Suat Kaya, \"Elbet ilk sıraya adımızı yeniden yazdırmak hepimize moral verdi ancak henüz işimizin bitmediğinin farkındayız. Liderliği aldık, şimdi önemli olan konumumuzu korumak. Bunun için çok çaba sarf etmeliyiz. Sadece 2 puan farkla birinci sıradayız. Sezon bitiminde İzmir\'e ve ilçemize şampiyonluk kupasını getirmek istiyoruz\" dedi.
Taraftara da teşekkür eden Kaya, \"Bizi sevenlerin inanılmaz desteğini alıyoruz. İç sahadaki başarı sırrımız taraftarımız\" yorumunu yaptı. İzmir temsilcisi bu hafta Kastamonuspor 1966 deplasmanına çıkacak.

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