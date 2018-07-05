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Spor

Menemen Belediyespor'dan orta sahaya takviye

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Belediyespor, Keçiörengücü'nden orta saha oyuncusu Umut Pusat'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

05 Temmuz 2018 17:49

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen Belediyespor, Keçiörengücü\'nden orta saha oyuncusu Umut Pusat\'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 
Sarıyer\'de profesyonel olan 32 yaşındaki futbolcu, Bayrampaşa, Gölcükspor, Batman Petrolspor, Gümüşhanespor, Van Büyükşehir Belediyespor, Sandıklıspor, Sakaryaspor gibi kulüplerde top koşturdu. Umut, yeni sezonda Menemen\'de şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Tecrübeli oyuncu Keçiörengücü\'nde 13 gol atarken, Play-Off oynama heyecanı yaşadı.

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