Menemen Belediyespor'dan müthiş rekor

Gökay ÖZALP / MENEMEN, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Amed Sportif\'i 1-0 yenerek liderliği bırakmayan Menemen Belediyespor, profesyonel liglerin puan kaybı yaşamayan tek takımı konumunda. Sarı-lacivertliler, grupta oynanan 5 maçı da kazanarak Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig\'de mücadele eden 126 takım arasında puan kaybetmeyen tek ekip olarak dikkat çekti. Müthiş bir başarıya imza atan Menemen Belediyespor, kulüp tarihinin de en iyi başlangıcını yaparak şampiyonluk için camiasını umutlandırdı. İzmir temsilcisi, 5 maçta ağları 15 kez sarsarak 3 gol ortalama ile oynarken kalesini ise yalnızca 3 kez rakiplerine açtı. Menemen, Ziraat Türkiye Kupası\'da da Darıca Gençlerbirliği\'ni 4-2 yenerek yoluna devam etmeyi başarmıştı.

Kulüpteki ikinci yılını geçiren Teknik Direktör Suat Kaya, sezon sonuna kadar çizgilerini bozmayacaklarını söyledi. Takımının kazanma alışkanlığı edindiğini ifade eden Kaya, \"Futbolcularımı kutluyorum. Herkes elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Önemli olan bu istikrarı sürdürebilmek. İyi bir ekibiz, hedeflerimiz büyük. İç ya da dış sahada kendi oyunumuzu oynuyoruz. Formanın hakkını verdiğimiz sürece kolay kolay rakiplerimize teslim olmayacağız\" yorumunu yaptı. Kaya, pazar günü Afjet Afyonspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, \"Zor bir deplasmana gideceğiz. Amacımız yine iyi futbol oynayıp, evimize galibiyetle dönmek\" yorumunu yaptı.

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