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Spor

Menemen Belediyespor'da Semih 2 hafta yok

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-1 yenerek takipçisi Hatayspor'un 2 puan önünde liderliğini koruyan Menemen Belediyespor'da Semih Ceylan'ın sakatlığı moralleri bozdu

27 Mart 2018 14:23

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Mersin İdmanyurdu\'nu deplasmanda 3-1 yenerek takipçisi Hatayspor\'un 2 puan önünde liderliğini koruyan Menemen Belediyespor\'da Semih Ceylan\'ın sakatlığı moralleri bozdu. 
Mersin müsabakasında sağ arka adalesinden sakatlanan 26 yaşındaki futbolcuda yırtık meydana geldiği belirtildi. Teknik direktör Suat Kaya, sağ bekte görev yapan Semih\'ten 2 hafta faydalanamayacaklarını söyledi. Kaya, \"Semih talihsizlik yaşadı. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlandı. Neyse ki yırtığın derecesi çok yüksek değil, aksi halde sezonu kapatabilirdi. Semih\'in bir an önce iyileşmesini bekliyoruz\" dedi.
 

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