T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemen Belediyespor'da rota Hakan

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen lider Menemen Belediyespor, ara transferde rotayı son olarak Göztepe'de görev yapan orta saha oyuncusu Hakan Barış'a çevirdi

31 Aralık 2017 14:30

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen lider Menemen Belediyespor, ara transferde rotayı son olarak Göztepe\'de görev yapan orta saha oyuncusu Hakan Barış\'a çevirdi. Ara transferde Gençlerbirliği\'nde sağ bek Utku, Bugsaşspor\'dan golcü Yıldıray ve Amed Sportif\'ten forvet Murat\'ı renklerine dahil eden sarı-lacivertlilerin Göztepe ile bağlarını koparan Hakan\'ı kadrosuna dahil etmek istediği bildirildi. Oyuncuyla yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ifade edilirken, tarafların yıl başından sonra bir kez daha masaya oturacağı vurgulandı. Profesyonel kariyerine Çanakkale Dardanelspor\'da başlayan gurbetçi futbolcu, Grandmedical Manisaspor\'da da top koşturdu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATFFKırmızı GrupMenemen BelediyesporGöztepeHakan BarışAraGençlerbirliğiUtku BugsaşsporYıldırayAmed SportifMuratHakanOyuncuylaProfesyonelDardanelsporGrandmedical Manisaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24