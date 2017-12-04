Menemen Belediyespor'da liderlik coşkusu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bucaspor\'u evinde 5-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Menemen Belediyespor büyük coşku yaşıyor.

Gruptaki rakipleri Keçiörengücü, Afjet Afyonspor ve Hatayspor\'un kayıp yaşadığı haftayı çok iyi değerlendiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, devre arasına kadar birinci sırayı bırakmayacaklarını söyledi. Takımının Bucaspor karşısında büyük coşkuyla oynadığını belirten Kaya, \"Evimizdeki 8 maçı da kazandık. Muhteşem bir istatistik ortaya çıkardık. Şimdi sorumluluğumuz daha fazla. Artık liderliği korumak için canla başla mücadelemizi sürdüreceğiz\" dedi.

Kalan 2 haftada Etimesgut Belediyespor ve Eyüpspor (D) ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Kaya, \"6 puana talibiz. Futbolcularımızın morali ve özgüveni tam. Çizgimizi bozmadan ve rehavete kapılmadan maçlarımızı oynayacağız\" diye konuştu. Öte yandan Bucaspor maçında 6\'ncı dakikada gol perdesini açan ancak sol arka adalesinden sakatlanan orta saha Mustafa\'dan kötü haber geldi. Suat Kaya, oyuncusunun devre arasını kapattığını açıkladı. Kaya, \"Mustafa talihsiz bir an yaşadı. Golü yaptı ama sol arka adalesinden ciddi sakatlandı. Geride kalan 2 maçta kendisinden yararlanamayacağız. Oyuncumuz ikinci yarının başında aramıza katılacak\" ifadelerini kullandı.